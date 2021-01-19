Tunceli’de, yıl sonuna kadar 29 ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Tunceli’de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 ayrı bölgenin yıl sonuna kadar ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre ‘vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla emniyet ve asayişi temin etmek için’ ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

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Bu kapsamda kentteki bazı alanların ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tunceli’de 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; 05.01.2021 tarihli ve 3399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar 29 bölgede ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ kararı alınmıştır.”