Tunceli’de yaban keçisi öldüren üç kişiye 83 bin lira ceza

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi olduğu için korumaya alınan yaban keçisini avlayan üç kişiye 83 bin 331 lira ceza kesildi.

AA’nın haberine göre Pülümür ilçesinde Süleyman Uşağı köyünde ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

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Bölgeye giden ekipler, yaban keçisi avlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarmanın çalışması sonucu Erzincan’da yakalanan üç kişiye, ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 27 bin 777’şer lira olmak üzere, toplam 83 bin 331 lira ceza uygulandı.