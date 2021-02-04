Tunceli’de, virüsün mutasyonlu türüne yakalanan doktor sağlığına kavuştu

Tunceli’de, corona virüsünün mutasyonlu türüne yakalanan 112 Acil Servis doktoru sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, Tunceli Devlet Hastanesi 112 Acil Servis’te görevli bir doktorun geçen hafta il dışına çıktığı sırada mutasyonlu virüse yakalandığını söyledi.

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Doktordan gerekli numuneler alındıktan sonra çeşitli testlerin yapıldığını ifade eden Özdemir şöyle devam etti: “Mikrobiyoloji laboratuvarı uzmanının şüpheli numune değerlendirmesi sonucunda, arkadaşımızın numunesi üzerinde aynı zamanda mutasyon çalıştık. Sonrasında mutasyonun pozitif çıkması üzerine Ankara’daki doğrulama laboratuvarındaki Halk Sağlığı Kurumu’na gönderdik. Orada da sonucumuz pozitif çıktı ama biz zaten sürecin en başından beri buradaki temaslıların tamamını, hatta daha geniş bir temas listesi çıkararak izolasyona almıştık.”

Özdemir, mutasyonlu virüse yakalan doktor ve dört temaslısının izolasyon sürecinin tamamlandığını dile getirdi.

Testler sonucunda beşinde de herhangi olumsuz sonuç görmediklerini ifade eden Özdemir şunları söyledi: “Mutasyonlu sonucu olan arkadaşımız da izolasyondan çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok. İlgili illere bilgilerini verdik. İlimizde şu an herhangi bir şekilde mutasyonlu vakamız bulunmamaktadır. Temaslı olanların da karantina süreleri bitti. Herkes çalışmasına devam ediyor. İlimizde mutasyonlu virüs açısından bir problemimiz yok.”