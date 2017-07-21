Tunceli’de PKK’nın kaçırdığı öğretmenin anısına Türk bayraklarıyla ‘sessiz yürüyüş’

PKK tarafından kaçırıldıktan sonra cenazesi Pülümür çayında bulunan öğretmen için Tunceli’de CHP öncülüğünde sessiz yürüyüş düzenlendi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı köyünde görev yapan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, PKK tarafından kaçırılan öğretmenin cenazesi Pülümür çayında bulunmuştu.
CHP, Tunceli’de bugün teröre tepki amaçlı yürüyüş düzenledi.
Ellerinde Türk bayrakları ve öğretmenin fotoğrafları bulunan CHP’liler, kent merkezindeki belediye binası önünde toplandıktan sonra yürüyüşe geçti.
Cemevine kadar yürüyen grup slogan atmadı. Yürüyüşe CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, milletvekilleri, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, il jandarma komutanı albay Tekin Aktemur ve il emniyet müdürü Doğu Ateş de katıldı.
Yürüyüşün ardından öğretmenin cenazesinin bulunduğu çaya Gole Çeto Parkı’ndan karanfiller atıldı.