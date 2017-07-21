Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Tunceli’de PKK’nın kaçırdığı öğretmenin anısına Türk bayraklarıyla ‘sessiz yürüyüş’

Share92
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 92

 

PKK tarafından kaçırıldıktan sonra cenazesi Pülümür çayında bulunan öğretmen için Tunceli’de CHP öncülüğünde sessiz yürüyüş düzenlendi.

Fotoğraflar: DHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı köyünde görev yapan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, PKK tarafından kaçırılan öğretmenin cenazesi Pülümür çayında bulunmuştu.

Reklam

CHP, Tunceli’de bugün teröre tepki amaçlı yürüyüş düzenledi.

Ellerinde Türk bayrakları ve öğretmenin fotoğrafları bulunan CHP’liler, kent merkezindeki belediye binası önünde toplandıktan sonra yürüyüşe geçti.

Cemevine kadar yürüyen grup slogan atmadı. Yürüyüşe CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, milletvekilleri, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, il jandarma komutanı albay Tekin Aktemur ve il emniyet müdürü Doğu Ateş de katıldı.

Yürüyüşün ardından öğretmenin cenazesinin bulunduğu çaya Gole Çeto Parkı’ndan karanfiller atıldı.

PKK’nın kaçırdığı öğretmen Necmettin Yılmaz’a son görev

Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedi öğretmen Yılmaz’a ait

Valilik: Pülümür Çayı’nda bulunan erkek cesedi öğretmen Yılmaz’a ait olabilir

Valilik: Öğretmen Yılmaz’ın öldürüldüğüne dair emare yok, çalışmalar devam ediyor

Share92
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 92

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...