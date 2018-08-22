PKK’nın döşediği mayına basınca ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürüyor

Tunceli’de PKK’lıların döşediği mayına basması sonucu ağır yaralanan 45 yaşındaki Gönül Parlak’ın hayati tehlikesi sürüyor.

Nazımiye ilçesindeki Ramazan köyünde yaşayan Parlak, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 21 Ağustos’ta yakınlarının mezarını ziyaret etti.

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Kadın, dönüş yolunda PKK’lıların patikaya döşediği mayına bastı. Mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan kadın helikopterle bölgeden alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

‘Hayati tehlikesi sürüyor’

DHA’nın haberine göre hastanenin başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, Parlak’ın durumunun ağır olduğunu, kadının yaralarının vücudunun sol tarafında kol ve bacakta bulunduğunu söyledi.

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Başhekim, “Şu an yaralı yoğun bakımda. Takip ediliyor. Gün içinde durumuna göre ortopedi veya plastik cerrahi tarafından ameliyat edilebilir. Hayati tehlikesi devam ediyor’’ dedi.

‘Güvenlik kulelerinin olduğu bölge’

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Nazımiye’de yaşam alanlı güvenlik kuleleri yaptığımız bölgeye teröristlerce daha önceden yerleştirilmiş EYP’ye basan kadın vatandaşımız yaralanmış, ilk müdahale jandarmamız ve sağlık ekibimizce yapılmış, talimatımızla helikopter ile alınarak Elazığ’daki Hastaneye sevk edilmiştir.”

HDP’li vekilden valiye eleştiri

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ise valiye tepki gösterdi.

Öncü, Twitter’dan şunları yazdı: “Dersim Nazımiye İlçesi Ramazan (Ramadan) Köyünde mayına basan 49 yaşındaki Gönül Parlak ağır yaralanmıştır. Gönül Parlak’a acil şifa, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangını inkar eden Vali bu olayda da yurttaşın güvenliğini sağlamadığı, mayın tarlasına çevrilmiş Dersim’de onlarca insanımızın ve hayvanın yaşamına mal olmanın sorumluluğunu taşıyacağına, olayın hemen ardından araştırma yapmadan sorumluluğunu üstünden atan yaklaşım sergilemiştir.”