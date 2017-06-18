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Yaramazlara biraz batar!

   
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Tunceli’de PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı


Tunceli’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Ayrıntılar geliyor…

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Akşam Postası / 18 Haziran 2017

1- AKP’li Canikli, ‘Adalet Yürüyüşü’nden ‘kaos’ çıkardı: FETÖ’ye destektir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘FETÖ’ye destek anlamına geldiğini savundu.

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