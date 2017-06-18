Tunceli’de PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı

Tunceli’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Tunceli’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Manisa’daki askerlerin zehirlendiği kışlanın yemek tedarikçisi Rota Yemekçilik yaptığı yazılı açıklamada, “Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici” denildi.
Kötü emeller şehitlik kutsamalarıyla, kahramanlıklarla, milli çıkar nutuklarıyla süslüdür her zaman ve dünyanın bütün devletlerinde.
CHP’nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ne selam gönderdi: “Medya özgür olmadan ben ne içeride ne dışarıda özgür olamam.”
1- AKP’li Canikli, ‘Adalet Yürüyüşü’nden ‘kaos’ çıkardı: FETÖ’ye destektir
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘FETÖ’ye destek anlamına geldiğini savundu.