Tunceli’de mantar toplayan yurttaş mayına bastı: Hastanede tedavi altına alındı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalına mantar toplamaya giden 20 yaşındaki Hasan Hüseyin Kılıç, araziye döşenmiş mayının patlaması sonucu yaralandı.

AA’nın haberine göre Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde ikamet eden Nazım ile oğlu Hasan Hüseyin Kılıç, Pülümür’e bağlı Balpayam köyü kırsalına mantar toplamaya gitti.

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Arazide mantar aramaya başlayan Kılıç, PKK’lılarca araziye döşenen mayına basması sonucu yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kılıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mezopotamya Haber Ajansı ise mayının polis ve askerlerce yerleştirildiğini iddia etti. Haberin devamındaysa yaralı Kılıç’ın, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.