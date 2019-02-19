Tunceli’de koruma listesinde bulunan kanguru faresi görüntülendi

Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Tunceli’de bir köyde cep telefonuyla görüntülendi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Akyayık köyünde oturan Kamuran Gülmez, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) ‘kırmızı’ listesinde bulunan kanguru faresini Mercan Vadisi’nde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Kanguru faresi, su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan biri Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Fotoğraflar: DHA

Kanguru faresini cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kamuran Gülmez şunları anlattı: “Elimizdeki fenerlerle ışık tutarak, bir süre izledik. Baktık, normal bir fare değil. Bizimle oynamak istiyor gibi duruyordu. Hatta benim ayakkabılarımı kemirmeye çalıştı. Farklı bir tür olduğundan ben de bunu kayda almak için cep telefonumla kameraya kaydettim. Bizim yörede bu fareye ilk kez rastladık.”