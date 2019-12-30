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Yaramazlara biraz batar!

Tunceli’de koruma altındaki yaban keçilerini avlayan baba oğula 50 bin lira ceza

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanında koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan iki yaban keçisini avlayan baba ve oğluna 50 bin lira para cezası para cezası verildi. 

Fotoğraf: DHA

Çemişgezek ile Hozat ilçeleri kırsal alanında iki yaban keçisini avlayan baba ve oğlu, jandarma ekiplerince düzenlenen uygulama sırasında yakalandı. Baba ve oğlunu kestikleri iki yaban keçisiyle yakalayan jandarma ekipleri, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kesilen iki yaban keçisine el koyarken, baba ve oğluna 50 bin lira para cezası uyguladı. 

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