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Yaramazlara biraz batar!

Tunceli’de KHK’lı meclis üyelerinin mazbatası iptal edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Tunceli’de HDP ve TKP’den dört meclis üyesi ile iki muhtarın mazbatalarını kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilmiş oldukları gerekçesiyle iptal etti.

Fotoğraf: DHA

HDP’li Hıdır Demir, Özcan Ateş ve Metin Kılıç ile TKP’li Candan Badem’in ve merkez Meşeyolu köyünün muhtarı Hakkı Suvan ile Ovacık ilçesinin Gözeler köyü muhtarı Turgay Bilge’nin mazbataları, KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle iptal edildi.

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Altı kişinin mazbatalarının iptal gerekçesinin ilgili il ve ilçe seçim kurullarına iletildiği bildirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu mazbataları iptal edilen üyelerin yerlerine yedek üyelerin seçildiğini açıkladı.

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