Tunceli’de kar bir metreyi aştı, 150 köy yolu kapandı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İki gündür yağan kar bazı bölgelerde bir metreye ulaştı.
Tunceli’nin Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Pertek ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle Hozat – Ovacık ilçeleri arasındaki karayolu kapanırken, Tunceli – Erzincan karayolundaki Cankurtaran Tepesi bölgesinde aşırı sis ve tipi nedeniyle yolda kalan yüksek tonajlı araçlardan dolayı trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Tunceli genelinde bu gece de kar yağışının etkili olması bekleniyor.