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Yaramazlara biraz batar!

Tunceli’de HDP eşbaşkanları dahil, sekiz parti yöneticisi gözaltında

Tunceli’de HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak’ın da aralarında bulunduğu sekiz parti yöneticisi, ‘PKK propagandası yapmak suçundan’ gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK propagandası yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Tunceli il eş başkanları ve yöneticiler hakkında soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla eş başkanlar Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile parti meclis üyesi Ferhat Yıldız’ın da aralarında bulunduğu sekiz kişiyi gözaltına aldı. 

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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