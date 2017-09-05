Tunceli’de gözaltına alınan Evrensel muhabirine ‘örgüt üyeliği’ suçlaması

Tunceli’de gözaltına alınan Evrensel muhabiri Kemal Özer ‘örgüt üyeliği’yle suçlandı.
Tunceli başsavcılığının soruşturması kapsamında Özer hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis önceki gün Özer’i evinde bulamadı. Evrensel muhabiri, dün akşam saatlerinde Ovacık ilçesinden dönerken kent merkezindeki kontrol noktasında durduruldu.
Özer, kimlik tespitinin ardından gözaltına alındı, evdeki aramada da fotoğraf makinesi ve dijital materyallere el konuldu.
Gazeteci, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Örgüt suçlaması
Evrensel’den Tansu Pişkin’in haberine göre Dersim Baro Başkanı Barış Yıldırım, gözaltının ardından soruşturmayı yürüten savcıyla görüştü.
Yıldırım, Özer’in ‘örgüt üyeliği’yle suçlandığını öğrendiğini belirterek, “Bu hafta ifade alınmayacak. Gözaltı süresi yedi gün olarak belirlenmiş” diye konuştu.
Özer aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı da yapıyor.