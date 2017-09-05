Tunceli’de gözaltına alınan Evrensel muhabirine ‘örgüt üyeliği’ suçlaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, evrim teorisinin çıkarılması, ‘cihat’ kavramının girmesi ve Atatürk’e daha az yer verilmesinin ardından tartışmaların dinmediği yeni müfredatı savundu: “Yapılmış en demokratik, en bilimsel, en çağdaş müfredat.”