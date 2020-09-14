Tunceli’de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Tunceli’de, Covid-19 ile mücadele kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AA’nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanmak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 28 Eylül saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”