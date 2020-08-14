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Yaramazlara biraz batar!

Tunceli’de evde izolasyon kuralına uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek

Tunceli’de corona virüsü tedbirleri kapsamında evinde izolasyona alınmasına rağmen buna uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirlerinin önemine işaret edilerek, kurallara uyulması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerinden çıkmasın. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımız cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirilecek.”

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