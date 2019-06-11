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Yaramazlara biraz batar!

Tunceli’de çatışma: Dört asker ağır yaralı

Tunceli’de, güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada dört asker ağır yaralandı.

Tunceli’deki çatışmada ağır yaralanan dört asker, devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Fotoğraf: DHA

Tunceli merkezine bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup PKK’lıyı tespit eden güvenlik güçleri, ‘Teslim ol’ çağrısında bulundu. PKK’lıların, çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada dört asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki PKK’lı grubun etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.

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