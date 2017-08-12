Tunceli’de çatışma: Bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı

Tunceli merkez Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Merkez Çiçekli Köyü kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, saat 23.00 sıralarında PKK’lılarca ateş açıldı. Açılan ilk ateşte üç asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye olarak jandarma özel harekat timleri sevk edilirken, çatışma bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı iki askerin tedavisi sürüyor.

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Çatışmanın ardından PKK’lıların kaçtığı alan, Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı. Bölgede başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.