Tunceli’de altı zabıta, vali tarafından gözaltına aldırıldı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 29 Mayıs günü bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan altı zabıtanın valilik talimatıyla gözaltına alındığını söyledi. Valilik altı değil yedi zabıtanın bilgilerinin alındığını ve bir zabıta hakkında ‘FETÖ’ kapsamında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

Fotoğraf: DHA

Maçoğlu, zabıtaların kent merkezindeki Mameki Parkı’nda bulunan bir kafeteryanın fazla yer işgal ettiği ve çimlere zarar verdiği gerekçesiyle tebligat işlemi yapıldığı sırada alındığını söyledi.

Reklam

Maçoğlu şunları aktardı: ”Tunceli Valisi Tuncay Sonel ekip ve korumaları ile birlikte Artukbey adlı işyerine gelmiş, zabıta görevlilerinin tuttuğu tutanaklara el koymuş ve tehdit ve hakaretler ile zabıta memurlarını işyeri dışına çıkarmıştır. Burada da zabıta memurlarına karşı saldırgan tavır ve tutumlarını devam ettirmiş ve memurların kamu görevini yapmalarını açık bir şekilde engellemiştir. Bu da yetmezmiş gibi tüm zabıta çalışanlarının telefon ve kimliklerine el koymak suretiyle gözaltına aldırmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zabıta elemanlarımız bir çalışan hariç tamamı yaklaşık iki saat sonra hiçbir ifade alınmadan serbest bırakılmıştır.”

Valilik açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: ”Valimiz Sayın Tuncay Sonel’in Belediye Başkanlığı görevini de yürüttüğü dönemde, çöplük ve bataklık durumda olan alanlar, yeniden düzenlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Türkiye genelinde 55 şubesi bulunan özel bir işletme de (Artukbey Kahve) Tunceli’de yatırım yapıp, istihdam ve turizme katkı sağlamasına karşı, yeni seçilen belediye başkanı, zabıtalar marifetiyle bu işletmeye keyfi uygulamalar yapmaya başlamıştır. İşletme sahibinin daveti üzerine bugün Artukbey Kahve adlı işletmeye gidilmiş, içeride zabıtaların işletmedeki müşterileri rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmaları üzerine kendilerine dışarı çıkmaları ve keyfi uygulama yapmamaları söylenmiştir. Olay yerinde gelen 7 zabıtanın bilgileri alınmış ve bir zabıtanın FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır.”