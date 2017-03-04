Tunceli’de 31 bölge ‘özel güvenlik alanı’ ilan edildi: Gerekçe operasyonlar

Tunceli merkez ve dört ilçe kırsalındaki 31 bölge ‘özel güvenlik alanı’ ilan edildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada merkez ve Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsalında bulunan toplam 31 bölgenin, özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, PKK’ya karşı yürütülen operasyonlara vurgu yapıldı: “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 02 Mart 2017- 16 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir.”