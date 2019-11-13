Tunceli’de 15 gün eylem yasağı

Tunceli Valiliği, il genelinde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışındaki toplantı ve gösteri yürüyüşlerini bugünden itibaren 15 gün süreyle yasakladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Tunceli Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada eylem yasağının 13 Kasım-27 Kasım tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi.

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Bugün Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli’de dört HDP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atandı.

Açıklamada, Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi Belediyesi Eş Başkanı Orhan Çelebi’nin görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanmasına da değinildi: “Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke genelinde ve ilimizde yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası ve benzeri yasa dışı etkinlikler düzenleme suretiyle konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir.”