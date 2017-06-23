Tunceli’de 1 milyon yıl öncesine ait taş aletler bulundu

Tunceli’de 1 milyon yıl öncesine ait taş aletler bulunduğu bildirildi.

Kentte Düzce ve Çorum Hitit üniversiteleri arkeoloji bölümleriyle İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü çalışma yapıyor. Çalışmalar kapsamında Pertek ilçesindeki Tozkoparan Köyü’nde insanlık tarihine ışık tutacak bir keşif yapıldığı belirtildi.

Çalışma heyeti başkanı, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi arkeoloji bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, 2015’ten beri Tunceli Mazgirt’te arkeolojik yüzey araştırması yaptıklarını, geçen yıl ara verdiklerini, bu yıl da Pertek’te çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgede önemli sonuçlara ulaştıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Bizim için en önemlisi bizim arkeoloji literatüründe Paleolitik dediğimiz diğer literatürde eski taş çağı olarak geçen ortalama olarak diğer yerleşmelerde bulduğumuz kalıntılardan 1 milyon yıl öncesine tarihlenebilecek Paleolitik döneme ait taş aletler bulduk. Bu bizim için önemli bir keşif.”

Daha önce Keban bölgesindeki Pınarlar höyükte 1968’de Prof. Dr. Kılıç Kökten’in yaptığı araştırmalarda bölge için Paleolitik dönemin varlığını bildiklerini ancak tarih olarak bu kadar eskiye gidebileceğini bilmediklerini kaydetti.

Tunceli adına ilk

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, taş aletlerin haricinde ikinci bir keşifleri olduğunu da anlattı.

Bölgede Neolitik dönemi olarak adlandırılan ilk yerleşik toplumların izlerini bulduklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti: “Bunları biraz daha ileride bulduk. Dere nahiyesi bir düz yerleşme. Bu nedenle önemli. Çünkü, eski toplumlar Paleolitik dediğimiz dönem avcı derleyici olarak yaşıyordu. Cilalı Taş Devri’nde yani günümüzden 10 bin yıl öncesinde yerleşik hayata geçmeye başladılar. Bu yerleşik hayata geçmiş toplumları biz daha güneyden Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’dan, Gaziantep’ten biliyorduk. Ama kuzey sınırının bu kadar yukarı geçeceğini bilmiyorduk. Bu keşif Tunceli’de de ilk Neolitik toplulukların olduğunu bize gösterdi. Çanak, çömleksiz Neolitik dönem bu. Bu döneme ait mimari kalıntılar bulduk yüzeyde. Yontma taş alet endüstri dediğimiz bıçaklar, kazıyıcılar bulduk. Bunların bir kısmı bölgede bulabileceğimiz çakmak taşından yapılmış. Bir kısmı ise şu andaki bilgilerimize göre, bölgede bulunmayan en yakın kaynakların Bingöl’de olduğu obsidyen bıçaklar bulduk ve bu dönemi kuşku götürmeyecek şekilde tarihleyebildik ama detaylarını uzmanlarla birlikte yapacağımız çalışmalar sonucunda belirleyeceğiz.”

Bölgede Pertek ilçesine bağlı Tozkoparan, Pınarlar, Dere nahiyesi ve Günboğazı köylerinde de altı ile 10 bin yıl öncesine tarihlenen birçok kalıntı höyük ve yerleşim yerinin varlığı keşfedildi.