Tunceli valisi: Devletin orman yaktığı iddiası yalan

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte devletin operasyonlar sırasında ormanları yaktığı ve müdahaleye izin verilmediği iddiasını yalanladı.

Yazılı açıklama yayınlayan Sonel, bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın organlarında “Dersim yanıyor” başlığıyla servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Reklam

“Bahsi geçen haberlerde kullanılan fotoğraflar ise ilimize ait değildir” diyen Sonel, Hozat ilçesindeki Aliboğazı mevkiinde çıkan örtü altı yangınına müdahale edilerek kontrole alındığını aktardı.

Vali, kentte başka bir noktada orman yangını olmadığını belirterek haberlerin kasıtlı olarak çıkarıldığını, ‘huzur şehri’ Tunceli’ye gölge düşürülmek istendiğini savundu.

Reklam

Sonel şunları ifade etti: “Özellikle bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaparak Tunceli’de devletin bilinçli olarak ormanları yaktığını ve orman yangınlarına müdahaleye izin verilmediği yönünde yalan ve kasıtlı bilgiler paylaşarak kamuoyunu yanıltan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.”