Tunceli valiliği, HDP’li vekil Başaran’ı Twitter’dan engelledi

Tunceli valiliğinin resmi Twitter hesabı, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ı engelledi.

Tunceli’de dün yangın bölgesine gitmek isteyen HDP’li grubun geçişine güvenlik güçlerince izin verilmemişti.

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Başaran, Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüsüyle, valiliğin kendisini engellendiğini bildirdi.

HDP’li vekil, vali Tuncay Sonel’e şöyle seslendi: “Bunlarda ne devlet ciddiyeti ne de yönetme kabiliyeti kalmış. Valilik, bir milletvekilini sosyal medyada engeller mi? Sosyal medya trolüyseniz kalkın o koltuklardan, o ilin idari amiri iseniz yangınları söndürün, milletvekillerimizin bölgeye girişine engel olmayın.”

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