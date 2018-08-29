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Yaramazlara biraz batar!

Tunceli valiliği, HDP’li vekil Başaran’ı Twitter’dan engelledi

 

Tunceli valiliğinin resmi Twitter hesabı, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ı engelledi.

Fotoğraf: hdp.org.tr

Tunceli’de dün yangın bölgesine gitmek isteyen HDP’li grubun geçişine güvenlik güçlerince izin verilmemişti.

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Başaran, Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüsüyle, valiliğin kendisini engellendiğini bildirdi.

HDP’li vekil, vali Tuncay Sonel’e şöyle seslendi: “Bunlarda ne devlet ciddiyeti ne de yönetme kabiliyeti kalmış. Valilik, bir milletvekilini sosyal medyada engeller mi? Sosyal medya trolüyseniz kalkın o koltuklardan, o ilin idari amiri iseniz yangınları söndürün, milletvekillerimizin bölgeye girişine engel olmayın.”

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