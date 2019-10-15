Tunceli Munzur Vadisi’ndeki HES projesine iptal

Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapımı planlanan Kaletepe Hidroelektrik Santrali (HES) projesi iptal edildi.

Fotoğraflar: DHA

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, 2010’da Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş.’ye Konaktepe barajı ile Konaktepe HES I – Konaktepe HES II için 49 yıllığına enerji üretim lisansı vermişti.

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Bunun üzerine bölgedeki çevreciler Danıştay’a dava açmıştı. Davanın ardından sekiz yıl süren ve valiliğin de dahil olduğu hukuki süreç çevreciler lehine sonuçlanmış, geçen sene aralık ayında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ‘üstün kamu yararı’na ilişkin kararı Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’nce iptal edilmişti.

Mahkeme bu sefer de Anayasa’nın 56’ncı maddesini örnek göstererek, ‘Milli Park Kanunu’na aykırılık’, ‘ekosistem dengelerinin bozulması’ ve ‘yaban hayatının tahrip edilmesi’ gerekçeleriyle oybirliğiyle projenin iptaline karar verdi.

‘Planlanan diğer baraj projelerine emsal olabilir’

Davayı açan avukatlardan Özgür Ulaş Kaplan, bu kararın Munzur Vadisi’nde yapılması planlanan diğer üç barajın iptal edilmesine emsal karar olabileceğini söyledi.

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İptal kararının Tunceliler tarafından sevinçle karşılandığını söyleyen Kaplan şöyle konuştu: “Tunceli halkı yılladır kutsal saydığı Munzur Vadisi’nde HES ve baraj yapılmaması için her türlü mücadeleyi veriyordu. Munzur Vadisi milli parkına yapılması planlanan dört HES ve baraj projesi mevcut. Bu projelerden biri olan Kaletepe barajı ve HES projesi artık tümden iptal oldu.”

Kaplan, diğer üç HES ve baraj projesi için de açılan davaların sürdüğünü belirterek, kararın hem bölge halkı hem de ülke için olumlu olduğunu söyledi: “Diğer üç HES ve baraj projesi için açtığımız davalar devam ediyor. Bu üç baraj ve HES aynı bölgede olduğu için Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’nin bu kararı, onlar için de emsal olacak. Bu karar bölge halkı ve ülkemiz için çok olumlu bir karar olmuştur. 10 yıllık hukuk mücadelesinde zaferle çıktık ve halk bu karara çok sevindi.”

İptal kararıyla bölgedeki kutsal alanların ve soyu tehlike altında olan bitki ve hayvanların da kurtulduğunu belirten Kaplan sözlerine şöyle devam etti: “Munzur Vadisi’nde birçok kutsal mekan vardı. 500 civarında endemik bitki türü ve onlarca yaban hayvan türü yaşıyordu. Soyu tükenme ile karşı karşıya olan Vaşak özellikle bu bölgede yaşıyor. 1500’den fazla bitki türü var ve inanılmaz bir doğal güzellik var. Mahkemenin bu kararı ile bütün bu saydığımız durumlar kurtulmuş oluyor.”