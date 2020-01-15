Tunceli belediyesine SGK borçlarından ötürü haciz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tunceli İl Müdürlüğü tarafından belediyenin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konuldu.

Fotoğraf: DHA

Tunceli belediye başkanlığını 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 42.4 oy oranıyla Barış ve Demokrasi Partisi’nden (BDP) Mehmet Ali Bul kazanmış, 17 Kasım 2016 yılında görevinden uzaklaştırılarak yerine Tunceli Vali Yardımcısı Olgun Öner kayyım olarak atanmıştı. 19 Ocak 2017’de ise Öner’in yerine kayyım olarak dönemin Tunceli Valisi Osman Kaymak atanmıştı. Kaymak’ın Samsuna atanmasıyla birlikte valilik ve kayyımlık görevi ağustos ayında Tuncay Sonel’e verilmişti.

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise belediye başkanlığını Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu kazanmıştı. TKP’li belediye başkanı, mazbatasını aldığında belediyeye kayyımdan 68 milyon lira borç kaldığını açıklamıştı.

‘Kanuna aykırı’

Maçoğlu, haciz işleminin kanuna aykırı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Belediye kanunun 15’inci maddesine göre belediyelerin vergi, harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.”

TKP’li belediye başkanı şöyle devam etti: “Belediyemizin, Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 5 milyar 453 milyon 303 bin 30 lira SGK prim borcu bulunuyor. Belediye şirketimizin, Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 4 milyar 761 milyon 424 bin 20 lira SGK prim borcu bulunuyor. Belediyemizin Mayıs 2018 tarihinden itibaren SGK prim tutarları ödenmemektedir. Bu ödeme biz yönetime gelmeden önce de yapılmamaktaydı. Yönetime geldiğimizde kamuoyuyla da paylaştığımız gibi devrolan borçlardan kaynaklı SGK ödemesini gerçekleştirememekteyiz. Belediye kanunun 15’inci maddesine göre belediyelerin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna rağmen kanuna aykırı hareket edilerek belediyemizin vergi, harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için belediyemiz personelinin maaşları ödenmemiştir.”