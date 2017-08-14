Tunceli Barosu başkanı: Yangına müdahale edilmeye başlandı

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Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Dersim’de 7 Ağustos’tan beri devam eden yangınlara Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araçların müdahale etmeye başladığını duyurdu.

Dersim’de bir haftadır devam eden yangınlara güvenlik gerekçesiyle müdahale edilmiyordu.

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Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması korkuya yol açmıştı.

Tunceli Barosu, 11 Ağustos’ta, yangınların devam eden askeri operasyonlar sırasında kullanılan mühimmatlar nedeniyle çıktığını belirterek yangına sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre, Tunceli Barosu öncülüğünde Mazgirt, Ovacık, Pülümür belediye başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcilerinden oluşan bir heyet Tunceli valisini ziyaret etti.

Baro Başkanı Yıldırım şunları söyledi: “7 Ağustos’tan beri merkez ilçesi, Sarıtaş, Karşılar, Geyiksuyu, Eğriyamaç, Gökçek köyleri ve muhtelif ilçelerde devam eden orman yangınları vardı. Güvenlik gerekçesiyle yangınlara müdahale edilmiyordu. Özellikle Munzur Milli Parkı’ndaki yangının yaygınlaşması üzerine bugün Tunceli valisi ziyaret edildi. Ziyarette yangınların bölgenin kültürel ve doğal mirası açısından yoğun bir tahribat ürettiği ve derhal müdahale edilmesi gerektiği belirtildi.”

Yıldırım, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araçların yangın mahalline doğru yola çıktığını aktardı.