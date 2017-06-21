Tuncel ve Kışanak’a tahliye yok: Dava 15 Ağustos’a ertelendi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın tutuklu olarak yargılandığı davadan tahliye kararı çıkmadı.

Kışanak 31 Ekim 2016’da, Tuncel 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

Kışanak için ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ ve 41 kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamalarıyla 240 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tuncel hakkındaysa, ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 145 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

‘Ana muhalefet lideri bile adalet için yollarda’

Dihaber’in aktardığına göre Malatya’da görülen duruşmayı HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ve Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan da izledi.

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kışanak duruşmaya SEGBİS’le katılmazken, Tuncel İstanbul Silivri Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Daha önce SEGBİS üzerinden ifade vermeyeceğine dair dilekçe verdiğini ancak talebinin reddedildiğini belirten Tuncel, “Kürt sorunu mahkeme masalarında değil çözüm masalarında çözülür. Türkiye’de adalete yönelik ciddi bir şüphe var. Ana muhalefet lideri bile adalet için yollara düşmüş durumda. Her ne kadar belediyeleri gasp edilmiş olsa dahi ben bölgede iktidar olan bir partinin genel başkanıyım ve bu şekilde ifade vermeyeceğim” dedi ve SEGBİS’ten ayrıldı.

Ardından tek tek savunma yapan avukatlar, duruşmada yüz yüzelik ilkesinin hiçbir şekilde uygulanmadığını belirterek, dava dosyasına suç olarak giren konuşmaların, eylem ve etkinliklere katılımların ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerinin hiçbir şekilde suç olmadığını söyledi.

Müvekkillerinin siyasetçi olduklarını belirten avukatlar, davayı siyasi bulduklarını söyledi.

Avukatların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Ağustos’a erteledi.