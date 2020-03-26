Tuncay Şanlı, Sakarya’daki otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki otelini, Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yıllarca Fenerbahçe forması giydikten sonra Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City’de oynayıp 2016’da futbolu bırakan Şanlı, ‘On7’ isimli otelini salgın başlayınca kapatmıştı.

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Futbolu bıraktıktan sonra altyapısından yetiştiği Sakaryaspor’da teknik direktörlük de yapan Şanlı, oteli sağlık çalışanlarına tahsis ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Şanlı, “Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim” deye yazdı.

İngiliz Premier Ligi’nin iki eski yıldızı Gary Neville ve Ryan Giggs de otellerini sağlık personeline tahsis etmişti.