Tuncay Özkan’dan, Muharrem İnce’ye: Sadece kaba değil iftiracı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, olası olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olması gündemde olan Muharrem İnce için, “Sadece sıradan ve kaba değil, iftiracı” dedi.

CHP’da olağanüstü kurultayın toplanması yolunda delegelerin imza vermesi için son güne girilirken sinirler gerildi.

Reklam

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce için Tuncay Özkan Twitter’dan “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler” diye yazmıştı.

Bu sözler Halk TV’de katıldığı programda sorulunca İnce, kendisi hakkında 24 Haziran gecesi içkili olduğu için insan içine çıkamayacak durumda olduğu yönünde yalan haber yayanın Tuncay Özkan olduğunu söyledi. İnce “‘İnsan içine çıkamayacak durumdaydı’ yalanını uyduranlar… Sıradan ve kaba adam diyenler… O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum” dedi.

Reklam

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’a konuşan Özkan’ın bu sözlere yanıtı sert oldu: “Sadece ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur.”

Özkan, İnce hakkında attığı tweet’ten ötürü pişman olmadığını da sözlerine ekledi.