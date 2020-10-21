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Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Torbada öyle düzenleme var ki dünyada örneği yok

AKP, kendi döneminde holdingleşen bir yandaştan, devletin alması gereken 3 milyar 680 milyar TL’lik alacağını torbanın içinde buharlaştırıyor. Enerji bürokratlarına, attıkları imzalar için de af getiriliyor. İktidar baskısı ile yandaşların önünü açan bürokratlar gelen duyumlara göre panikte. Olası iktidar değişikliğinde, eksik belgelere rağmen verdikleri lisans izinlerinden yargılanmaktan korkuyorlar. Meclis’e getirilen torba ile korkunun yerini tatlı bir huzurun alması bekleniyor..

Torbada öyle düzenleme var ki dünyada örneği yok… Lastik yakarak enerji elde etmenin önü açılıyor. Dünyanın kurtulmak istediği atık lastiklere Türkiye ‘elektrik üretimi’ bahanesi ile ev sahipliği yapacak! O lastiklerle birlikte yapımlarında kullanılan tüm zehirli kimyasallar da havamıza, suyumuza, toprağımıza karışacak…

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Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

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