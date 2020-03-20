Tuncay Mollaveisoğlu: Karantina sözünü duyan İtalya’da olduğu gibi tatil beldelerine akın ediyor

İtalya’da yaşananlar, Türkiye açısından çarpıcı bir örnek.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ‘karantina’ sözünü duyanlar tıpkı İtalya’da olduğu gibi Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerine akın ediyor. Koronavirüs, Roma, Milano, Floransa, Venedik, Napoli gibi kentleri de bu ‘tatil kafası’ ile sarmıştı…

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Muğla’da yaşayanların yüzde 12.4’ü yaşlılardan oluşuyor. İzmir ise en yoğun yaşlı nüfusu ile Ege’nin birincisi…

Yani salgın, yaygın genç nüfusa sahip olan doğu illerine nazaran, tatil bölgelerinde çok daha ölümcül sonuçlara neden olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi virüsün hedefinde yaşlılar var.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı