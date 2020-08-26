Tuncay Mollaveisoğlu: Karadeniz doğalgazı da Varlık Fonu’nda

Erdoğan’ın “Karadeniz’de doğalgaz bulduk” müjdesi ile ilgili, bağımsız bilim insanlarının ciddi şüpheleri var.

Tek bir kuyu açarak 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk demek en kibar ifade ile gerçeklerle, bilimle bağdaşmıyor… (…)

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Necdet Pamir’e “TPAO satılırsa elindeki ruhsatlar da satılacak mı” diye sordum…

“Evet” dedi!.. Satılabilir… Pamir de ruhsat alanlarının ve bulunan kaynakların ne yapılacağını merak ediyor. Hükümetin yerli ve milli söylemi ile eylemlerinin uyumlu olmadığını anlatıyor.

Yabancı enerji şirketleri TPAO’nun elindeki ruhsatlardan yararlanmak için zaman zaman şu teklifte bulunuyorlar: “Kuyuyu tüm masrafı ile biz açalım, gaz ya da petrol bulursak ortak olalım.”

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Yani mavi vatan olarak gördüğümüz ve Türk donanmasının canı pahasına koruduğu sularda ruhsat hakkı TPAO’nun… TPAO nerede? Varlık Fonu’nda… Fon ne yapıyor? Milli şirketleri rehin gösterip borç alıyor…

Tuncay Mollaveisoğlu