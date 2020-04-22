Tuncay Mollaveisoğlu: İktidarın paniği öylesine büyük ki

Ellerindeki en önemli argüman ‘yardım-paket-koli’ zincirine CHP’li belediyeler el attı.

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri PKK-FETÖ dahil her türlü terör ile ilişkilendirme çabası bu paniğin ifadesi…

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Oysa bu taktik yerel seçimlerde geri tepti ve AKP büyükşehirleri kaybetti.

AKP’yi saran korkunun nedeni, ‘kendi mahallesi’ ve oy deposu olarak gördükleri yoksul geniş kesimlerde CHP’nin giderek daha etkili hale geliyor olması…

Koronavirüs ile mücadelede görüldü ki, elinde imkânı olduğunda CHP’li belediyeler de yoksulun yardımına koşuyor. Üstelik bunu yaparken İzmir – Muğla – Aydın örneğinde olduğu gibi ihtiyaç duyulan ürünler köylüden, üreticiden satın alınarak yoksul kesimlere dağıtılıyor.

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CHP’li belediyeler ‘kayıtlı’ bir liste üzerinden değil, tüm kesimlere ayrım yapmadan ulaşmaya çalışıyor.

İktidarın paniği öylesine büyük ki, sokağa çıkma yasağı sürecinde CHP’li belediyelerin ekmek dağıtımına dahi yasak getirdi!

Dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu dönemde yardımı tekelleştirmeye çalışmak, en çok yardıma muhtaç insanları zora sokacaktır.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı