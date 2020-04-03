Tuncay Mollaveisoğlu: İktidar yardımı siyasi kazanca dönüştürmek istiyor

Türkiye topyekûn büyük bir mücadelenin içinde… Var olma mücadelesi… Hem sağlığını korumalı hem de geçimini sürdürmeli… Toplumun büyük kesimi yoksulluk sınırında.

Bağışa, yardıma en çok ihtiyaç duyulan dönem… Hükümetin tek merkezden tüm memlekete koli ve yardım malzemesi göndermesi mümkün değil.

Reklam

Yerel yönetimler ellerindeki binlerle ifade edilen işgücü ile dağıtımda ve ailelere ulaşmakta ön planda olmalı. Oysa iktidar yardımı da siyasi bir kazanca dönüştürmek için yerel yönetimlerin önünü kesiyor!

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı