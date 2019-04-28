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Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Hâlâ sorunlara neden olan ‘tek adamlık’ anlayışının çözüm olacağına inanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük meseleleri çözmek zorunda; ancak altından kalkamıyor. Çünkü hâlâ sorunlara neden olan “tek adamlık” anlayışının çözüm olacağına inanıyor.

Türkiye İttifakı için açıklanan 8 maddenin en sonunda, süslü cümlelerin ardına saklanan mesajı hepimiz gördük; anlamı; “herkes Erdoğan’a biat edecek…”

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Oysa sorunların nedeni tam da bu… Hukuk ve demokrasiyi ortadan kaldırırsanız ekonominin ve toplumsal barışın altından halıyı çekersiniz.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na alçak saldırıyı yapan adamı anında serbest bırakıp üzerine kahramanlaştırırsanız, Türkiye İttifakı’nı kimseye anlatamazsınız.

Kılıçdaroğlu’na atılan yumruğu, linç girişimini kendinize yapılmış gibi cezalandırmazsanız kimse sizinle ortaklaşamaz.

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Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

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