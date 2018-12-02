Tuncay Mollaveisoğlu: Güç dengesi değişir umudundakiler kumpas davalarını canlı tutma arayışında

FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu etkili oldu. Ancak süreç içinde FETÖ ile mücadele sopasının muhalifleri sindirmek için kullanılmaya çalışıldığını da gördük ve yaşadık… FETÖ devletten temizlenmeye çalışılırken hukuksuzluk ve haksızlıklar da sürüyor. Ciddi mağduriyetlerin oluştuğu da bir gerçek…

FETÖ ile samimi şekilde mücadele etmek istemeyen ve bir gün güç dengesi değişir umudunda olanlar Ergenekon’u ve kumpas davalarını hâlâ canlı tutma arayışında… Yandaş basında, savcının mütalaasının neredeyse hiç yer bulmamış olmasının nedeni bu olabilir mi?!

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Bazı gazeteciler hâlâ; Ergenekon’un gerçek olduğu ama FETÖ’cülerin davayı sulandırdığı gibi deli saçması bir açıdan olayı açıklamaya çalışıyorlar.

Neden?!

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Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı