Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Evet, hepimiz Yavuz’uz

Türkiye, gerçekleri korkusuzca dile getirenlerin hedef olduğu ve hükümetin saldırılara karşı gereken “hassasiyeti” göstermediği çürümenin içinde.

Hükümet ve bağımlısı olmuş yargı; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimini ve saldırıyı cezalandırmak yerine ödüllendirdiğinde saldırıların süreceğini söylemiştim.

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Linçi alkışlayan ve muhaliflere karşı şiddeti adeta teşvik eden hükümet aklı, yazarımıza yapılan bu son saldırıdan da sorumludur.

Ve yine en büyük endişem, şiddete karşı bilinçli kayıtsızlık devam ettiği sürece saldırıların dozunun artacağı ve gerginliğin geniş kesimlere yayılması olasılığıdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu “hepimiz Yavuzuz” diyerek tepkisini dile getirdi; “şiddetin kazananı yoktur, kaybedeni tüm ülke olur” dedi.

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Evet, hepimiz Yavuzuz… “baskılar bizi yıldıramaz…”

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

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