Tuncay Mollaveisoğlu: Emperyalizm ve din tüccarlarının ortak düşmanıdır Atatürk

Emperyalizm ve din tüccarlarının ortak düşmanıdır Atatürk…

Çünkü O, her 10 Kasım’da yeniden doğar…

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Her gün öldürmeye çalışsalar da memleketin dört bir yanında filizlenir yeniden…

Atatürk’ün akıl ve bilim hedefi; yoksul, geri bırakılmış, kaderine terk edilmiş halkımızı kuldan “insana” dönüştürmüştür.

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İnsanın özgürleşmesi, onun sırtından geçinen din simsarlarının, siyaset hokkabazlarının işine gelmez!

Atatürk; başı kabak, ayağı çıplak yoksul Anadolu’yu ekonomik devrimle ayağa kaldırmış, kültür devrimi ile ufkunu, eğitim devrimi ile de gözünü, aklını açmıştır…

Emperyalizm Türklüğün kurtarıcısı Mustafa Kemal’den hala öcünü alamamıştır.

İzmir’e Yunan’ın ayak basması, Türk Milleti’nin tarihten silinmesi için atılmış bir adımdı… Düşman, büyük acılar bırakarak çıktığı denize geri döküldü…

Ancak içimizdeki tohumları yıllar içinde serpildi ve büyüdü…

Dini kirli amaçlarının örtüsü yapan, ancak yüce dinimiz İslam ile asla ilgisi olmayan dogma ve yalanları ile; bu milletin kanını yeniden emmek isteyen Padişah kullarına karşı uyanık olmalıyız…

Onlar Emperyalizmin tetikçileridir… Bu günlerde her yerdeler…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı