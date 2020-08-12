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Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: CHP’de İnce ile yürümek istemeyen etkili muhalif isimler de var

CHP’de Muharrem İnce’nin dışında, İnce ile yürümek istemeyen etkili muhalif isimler de var.

Parti yönetiminin muhalefetini yetersiz bulan, CHP’yi birinci parti yapabileceklerine inanan insanlar…

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Meral Akşener’in parlamenter sisteme geçmeyi tekrarladığı çıkışı önemli. Akşener, Erdoğan’ın başka türlü kazanamayacağını söylüyor. Ben de bu köşede defaatle bu düşüncemi yazdım.

Erdoğan’ın ittifak sistemini bozmaktan başka çaresi yok. CHP’nin ittifaksız bir Türkiye’de cumhurbaşkanı adayı çıkarmak ve Meclis çoğunluğunu elde etmek üzerine bir stratejisi olmalı.

Yani CHP’nin birinci parti olmayı en az ittifak sistemi kadar öncelemesi gerekiyor.

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Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

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