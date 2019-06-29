Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Bundan sonra AKP tüm seçimlerden yenilgi ile çıkacaktır

Ekonominin dümenine damadı geçirmesinden belliydi.

“İşi ehline vermek” sözünün hem ahlaki hem de vicdani zeminde çöktüğü gündü.

Reklam

O günlerde yazdım; Berat Albayrak’ın büyük yetkilerle donatılıp “ikinci adam” yapılması; ekonomik ve siyasi krizleri, Erdoğan’ın aile meselesi haline getirecektir diye…

Öyle de oldu… Seçmen ağır ekonomik krizin ve kötü yönetimin faturasını doğrudan AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kesti…

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu karşısında ikinci kez ve büyük farkla kaybetti.

Reklam

Üçüncü, dördüncü, beşinci seçimin sonucu da değişmezdi…

Bundan sonra AKP girdiği tüm seçimlerden yenilgi ile çıkacaktır.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

İBB’den istifa ettiler ya şirketlerin yönetiminden?

Yenilenen İstanbul seçimi öncesi, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile girdiği ‘lüks araç’ polemiğiyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyebi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifasının ardından söz konusu isimlerin İBB’nin iştiraki şirketlerin yönetiminden de istifa edip etmeyeceği merak konusu.

AYM’de ‘iç talimat’ iddiası: ‘Ne karar verileceği tarife usulüyle belirlenmiş’

Milli Savunma Bakanlığı’nda iç denetçiyken kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen ve ardından hukuk fakültesini bitiren Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) internet sitesinde çok önemli bir açığı ortaya çıkardı. Mazılıgüney’in Twitter’da paylaştığı videoda AYM’nin internet sitesinde karar araması yapıldığında PDY’yle (paralel devlet yapılanması) ilgili başvurularda ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilmesi için yazılmış iç talimatlar olduğu görülüyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...