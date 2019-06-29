Tuncay Mollaveisoğlu: Bundan sonra AKP tüm seçimlerden yenilgi ile çıkacaktır

Ekonominin dümenine damadı geçirmesinden belliydi.

“İşi ehline vermek” sözünün hem ahlaki hem de vicdani zeminde çöktüğü gündü.

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O günlerde yazdım; Berat Albayrak’ın büyük yetkilerle donatılıp “ikinci adam” yapılması; ekonomik ve siyasi krizleri, Erdoğan’ın aile meselesi haline getirecektir diye…

Öyle de oldu… Seçmen ağır ekonomik krizin ve kötü yönetimin faturasını doğrudan AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kesti…

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu karşısında ikinci kez ve büyük farkla kaybetti.

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Üçüncü, dördüncü, beşinci seçimin sonucu da değişmezdi…

Bundan sonra AKP girdiği tüm seçimlerden yenilgi ile çıkacaktır.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı