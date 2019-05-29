Tuncay Mollaveisoğlu: Bu aptalca iddiayı bile seçmene yutturabileceklerini düşünebiliyorlar!

Geçmişte FETÖ’cülerle işbirliği yaptıkları dönemde bu kirli paslı işleri onlar yönetiyordu. Muhaliflere kaset kumpasları, Atatürkçülere karşı Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi seriye bağlanmış hukuk/adalet cinayetleri…

Şimdi Ekrem İmamoğlu hedefte…

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AKP İstanbul İl Yöneticisi Elif Şahin Keleş sosyal medyada aynen şunu paylaştı:

Soru: PKK’ya, FETÖ’ye yabancı basına bir mesajınız var mı?

CHP Adayı (İmamoğlu): Ne diyebilirim ki, gelin Türkiye’yi beraber yönetelim!

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Bu paylaşımı yapan Keleş; “Bende söz tükendi artık, yazıklar olsun” diye yorum da yapmış!

Aklınız alıyor mu? Ekrem İmamoğlu PKK ve FETÖ’ye, “gelin Türkiye’yi beraber yönetelim” diyecek! Rantın esiri olmuş isimler bu aptalca iddiayı bile seçmene yutturabileceklerini düşünebiliyorlar!

Habertürk’te Didem Aslan Yılmaz’ın programına konuk olan İmamoğlu’nun sözleri makaslanarak bu komplo hazırlanmış!

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı