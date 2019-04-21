Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Binali Yıldırım’ın adaylığı kabul etmeyeceği bana aktarılan bilgiler arasında

Erdoğan bu süreci şimdilik izlemekle yetiniyor. Berat Albayrak ile Binali Yıldırım arasında seçim gecesi yaşandığı ileri sürülen diyaloğu biliyorsunuz. Albayrak’ın Binali Yıldırım’ı kaybetmiş olduğunu bildiği halde seçimi kazanmış gibi açıklamaya zorladığı ve aralarında tatsız konuşmaların geçtiği anlatılıyor.

İstanbul’da seçimin tekrarı halinde Binali Yıldırım’ın adaylığı kabul etmeyeceği de yine bana aktarılan bilgiler arasında.

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Pelikancılar ile Reisçiler arasındaki bilek güreşi parti içi iktidara odaklı…

Bir de dışarda Abdullah Gül-Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu ekibi var ki onlar da tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdalar.

Size de ilginç gelmiyor mu?  “Bu üç isim parti kuruyor” diye aylardır konuşuluyor; bu iddiayı ne yalanlıyorlar ne de doğruluyorlar…

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Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

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