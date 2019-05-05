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Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: AKP’li seçmen de İmamoğlu’nun başkanlığını içselleştirdi

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı çelik gibi sağlam sinirleri ile hatasız götürüyor. Verdiği sözleri yerine getirmeye başladı; “su fiyatına yüzde 40 indirim, aylık öğrenci Akbil’inde 35 TL indirim, çocuklu annelere ücretsiz ulaşım, dinî, millî resmi bayramlarda ücretsiz ulaşım…”

Ortalama zekâda ve ahlakta olan herkes Ekrem İmamoğlu’nun bileğinin hakkı ile seçimi kazandığını biliyor. Üstelik AKP’ye oy veren seçmenler de aynı düşüncede. İBB kaynaklarından beslenen, yetim hakkı, kul hakkı yiyen bankamatik azınlığın dışında AKP’li seçmen de İmamoğlu’nun başkanlığını içselleştirdi.

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Tuncay Mollaevisoğlu’nun yazısı

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