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Tunca Öğreten’den mektup: Silivri zindanında en değerlilerimizden mahrumuz


25 Aralık 2016 sabahı gözaltına alınıp 24 gün sonra ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, hapisteki 157’inci gününde bir mektup kaleme aldı.

Öğreten iddianamesiz 157 gündür tutuklu.

‘DHKP-C üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan Öğreten, hâkimlik sorgusunda, isteği dışında Twitter’da bir gruba üye yapıldığını belirterek, “Haber küpürü dışında DHKP-C üyesi dahi görmedim. Ben istesem dahi bu örgüt beni kabul etmez” demişti.

Öğreten’in mektubu şöyle:

Etkinliğin adı: Medya mensupları ile iftar yemeği

Yani İslamiyet’e ait bir ibadetin, topluca eda edilmesi.

Müslümanlar… İslamiyet… Yani ‘kul hakkı yeme’nin en affedilmez günah sayıldığı din. Ve bu iftar yemeğinde yapılan konuşmada -aralarında benim de olduğum- 177 gazetecinin aslında gazetecilikten değil de, terör nedeniyle tutuklu oldukları anlatılıyor.

Konuşan Cumhurbaşkanı…

Dinleyenler, alkışlayanlarsa ‘gazeteciler’

“Sayın Cumhurbaşkanım Van Minüt! Hepsinin iddianamesini okudunuz mu? Hem bu sözleriniz yargıya açıkça müdahale, baskı, yönlendirme değil mi?” diye sormaya cesaret edemeyenlerse yine ‘gazeteciler’.

İftar… İslamiyet… Günah… Kul hakkı… Ramazan…

Ben, Mahir Kanaat, Deniz Yücel, Ömer Çelik tam beş aydır tutukluyuz. Ve iddianamemiz henüz hazırlanmadı bile. Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu… Niceleri daha da uzun süredir tutuklu. Silivri zindanında, her birimiz en değerlilerden mahrumuz…

Peki ya Hakkı? Hani şu Kul Hakkı? Yani Hakkı the Kul?… O da tutuklu. Meydanlarda oy için sallanan Kuran’ın sayfaları arasında; “İşimizi geri istiyoruz” diyerek açlığa sığınanlara inat kurulan pahalı iftar sofrasındaki tabakların kenarında; “Benim zırhım ecelimdir” diyen Ömer’e selam çakıp Cuma namazına, Bedir’de savaşanlardan daha kalabalık koruma ordusuyla gidenlerin seccadelerinin altında…

Hakkı! Kul Hakkı! Seni tanrılar bile kurtaramaz artık…

Ne olmuştu?

Soldan sağa: Okatan, Yoksu, Sargın, Öğreten, Kanaat ve Çelik.

Aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazeteci, 25 Aralık 2016’nın ilk saatlerinde evleri basılarak gözaltına alınmıştı.

Öğreten’in evinde üç saati aşkın bir süre arama yapılmış, tüm telefon ve bilgisayarlara el konmuştu. Gözaltına alınma gerekçesi olarak ‘terör örgütü üyeliği’ gösterilen Öğreten, Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

Sabah gazetesi dokuz gazeteci hakkında gözaltı kararı bulunduğunu duyurmuştu. Haberde gözaltı listesindeki gazetecilerin hacker grubu RedHack’le bağlantı kurmakla suçlandığı belirtilmişti.

Gazeteciler, gözaltında bulundukları 24’üncü günde savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan gazetecilerden Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan ise serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma da daha sonra Almanya merkezli Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel de tutuklanmıştı.

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