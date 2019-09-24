Tunca Öğreten ve beş gazetecinin yargılaması bitmedi: Apple’ın ‘ar-ge’si yargıdan hızlı çalışıyor

‘Redhack’ adlı hacker grubunun Bakan Berat Albayrak’a ait e-postaları sızdırmasını haberleştirdikleri için yargılanan gazeteciler Derya Okatan, Mahir Kanaat, Tunca Öğreten, Eray Sargın, Ömer Çelik ve Metin Yoksu’nun bugün İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen sekizinci duruşmasında, dava yine sonuçlanmadı.

Tunca Öğreten.

Yargılanan gazetecilerin yurtdışına çıkış yasağını kaldırmayan mahkemede söz alan eski Diken editörü Tunca Öğreten, şöyle dedi: “DHKP/C üyesi olduğum gerekçesiyle tutuklandım. Bu süreçte bana örgüt arandı. Eve gelen Emniyet mensuplarına ‘ben hangi örgüte üyelikle suçlanıyorum’ diye sorduğumda bana ‘Emniyete gidelim de bakarız’ dediler.

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Üç yıldır mağduriyet yaşıyorum. Bir yıl tutuklu kaldım. Yargılama bitmedi. Gözaltına alındığımda el konulan telefonum iPhone 8’di şimdi 11 çıktı. Adamların Ar-Ge’si yargıdan hızlı çalışıyor.”

Öğreten’in savunmasının ardından, mahkeme, el konulan materyallerin iadesine karar verdi.

Öğreten, 25 Aralık 2016’da saat 03.00’te evine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Evde üç saati aşkın bir süre arama yapılmış, tüm telefon ve bilgisayarlara el konmuştu.

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Gözaltına alınma gerekçesi olarak ‘terör örgütü üyeliği’ gösterilen Öğreten, Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

Tunca Öğreten, tutuklandıktan 323 gün sonra BirGün çalışanı Mahir Kanaat ile birlikte 6 Aralık 2017’de tahliye edilmişti.