Tunca Bengin: Yunanistan gaza gelip de bir hata yaparsa her ada tartışmalı hale gelebilir

Bölgedeki Türk muhripleri ve F-16’lar da bu kararlılığın açık kanıtı. Dolayısıyla bunu görmek yerine silahsız Türk teknesine ateş açarak hala gerilimi tırmandıran Yunanistan ateşle oynuyor. Hele de olası bir Yunan çılgınlığında bunun sadece kıta sahanlığıyla sınırlı kalmayacağı Ege ve Akdeniz’de Yunanistan’la ilgili tüm sorunları kökten sonlandıracak bir adım olacağı realitesi ortadayken. Daha somutlaştıralım, AB’den medet uman ya da onlara güvenerek havalanan Yunanistan gaza gelip de bir hata yaparsa Meis adasından Ege’nin kuzeyine kadar her alan çatışma alanına dönüşebilir, bu kuşaktaki her ada tartışmalı hale gelebilir. Yani olası bir çılgınlık tüm adaları kapsar.
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Doğu Akdeniz’de karşılıklı suçlamaların sonu yok
Türkiye, ‘adaların kıta sahanlıkları; dolayısıyla Münhasır Ekonomi Bölge (MEB) alanları hakkına sahip olmadığında’ ısrar ederken; Yunanistan ‘her bir adanın kendi kıta sahanlıkları; dolayısıyla MEB alanları hakkına sahip olduğunda’ ısrar ediyor.
Rusya’nın ‘corona’ aşısı ‘Sputnik V’ hakkında ne biliyoruz, ne bilmiyoruz?
Rusya dün dünyanın ilk ‘corona’ aşısı için onay verdiğini duyurunca sevinç çığlıkları yerine soru işaretleri yükseldi. Batının şüpheyle yaklaştığı aşının güven vermemesinin temel nedeni söz konusu aşıyla ilgili çok az veri olması.
Galata Kulesi’ndeki ‘hiltili restorasyon’a İBB’den suç duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Kulesi restorasyonu sırasında çekildiği belirtilen görüntüler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
Uzman: Grip ile ‘corona’ belirtilerinin karıştırılmaması için grip aşısı yaptırılmalı
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. üyesi Murtaza Çit, Covid-19 belirtilerinin grip semptomlarıyla karıştırılabileceğini ifade ederek, “Grip olan kişiler ‘corona virüsü oldum’ diye hastaneye başvurabilir. Bunlarla karşılaşmamak için vatandaşlar, eylül ayı itibariyle grip aşısı yaptırmalı” dedi.
İnce beklentiyi yükseltti: Çok büyük bombalar açıklayacağım
CHP’li Muharrem İnce, yarınki basın toplantısında ‘bomba şeyler’ açıklayacağını söyledi.