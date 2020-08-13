Tunca Bengin: Yunanistan gaza gelip de bir hata yaparsa her ada tartışmalı hale gelebilir

Bölgedeki Türk muhripleri ve F-16’lar da bu kararlılığın açık kanıtı. Dolayısıyla bunu görmek yerine silahsız Türk teknesine ateş açarak hala gerilimi tırmandıran Yunanistan ateşle oynuyor. Hele de olası bir Yunan çılgınlığında bunun sadece kıta sahanlığıyla sınırlı kalmayacağı Ege ve Akdeniz’de Yunanistan’la ilgili tüm sorunları kökten sonlandıracak bir adım olacağı realitesi ortadayken. Daha somutlaştıralım, AB’den medet uman ya da onlara güvenerek havalanan Yunanistan gaza gelip de bir hata yaparsa Meis adasından Ege’nin kuzeyine kadar her alan çatışma alanına dönüşebilir, bu kuşaktaki her ada tartışmalı hale gelebilir. Yani olası bir çılgınlık tüm adaları kapsar.

Tunca Bengin’in yazısı