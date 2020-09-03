Tunca Bengin: Yarın İnce’nin çıkışının tabanda ve kamuoyundaki karşılığı test edilecek

Öyle ya da böyle bunların hepsi olası, an itibarıyla somut olan tek nokta hem CHP Genel Merkezi’nin hem de partililerin gözünün, kulağının yarın Sivas’ta olacağı. Çünkü İnce’nin çıkışının tabanda ve kamuoyundaki karşılığı test edilecek. Tabii İnce açısından güven konusu da… Malum İnce daha önce de iki kez memleketi dolaşma kararı almış, birinde hiç başlamamış, diğerinde de iki il ziyaretinden sonra nokta koymuştu. Ya da partililerin deyişiyle, daha önceki iki fırsatı iyi kullanamamıştı, şimdi de sıra üçüncüsünde. Dolayısıyla, hareketin geleceği doğrudan İnce’nin göstereceği performansla da bağlantılı bir durum. Yani gerçekten kararlıysa olabilir… İbreyi kendi lehine hem parti içerisinde hem parti dışında çevirebilir.

Tunca Bengin’in yazısı