Tunca Bengin: TSK sadece PYD/YPG/PKK’lı teröristlerle mücadele etmiyor

An itibarıyla yaşanan durum ise ortada. Harekâtın başladığı ilk andan itibaren Türk savaş uçakları nokta atışlarıyla hedefleri vurdu, vuruyor, İHA ve SİHA’lar bölgede cirit atıyor. Komandolar da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi Fırat’ın doğusunda terörist temizliği yapıyor, postal basılan yerler de tek tek özgürleştiriliyor. Hem de her türlü kara propaganda, asparagas haber ve alçakça provokasyonlara rağmen… Yani TSK sadece PYD/YPG/PKK’lı teröristlerle mücadele etmiyor bir yandan da tahrik ve siviller hedef alınıyor gibisinden tezgâhlara karşı teyakkuz halinde.

Tunca Bengin’in yazısı