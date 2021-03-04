Tunca Bengin: SP’nin durumu muhtemel kararsız oylar açısından anlam ifade ediyor

Evet, şu anki 50 artı birlik yeni sistemde de yüzde 1, hatta 0.5’lik oy potansiyelleri de çok kritik önemde ve buna dönük hesaplar da yapılıyor ama SP’nin durumu hem AKP hem de CHP açısından bunun ötesinde bir anlam ifade ediyor. Özellikle de psikolojik etkisi ve son seçimler ya da anketlerde öngörülen oy oranından ziyade bulunduğu tarafa getirmesi muhtemel kararsız veya tarafsız görünen muhafazakâr oylar açısından. O nedenle de hangi tarafta kalırsa kim ne kazanır ya da kaybeder gibisinden öngörüler de havada uçuşuyor.
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CHP: Boğaziçi eylemlerindeki hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulsun
CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlerde yaşanan gözaltılar, tutuklamalar ve polisin orantısız müdahalesinin araştırılması için Meclis’te alt komisyon kurulmasını önerdi.
Doktor: Eşini kaybeden bir teyzemiz cenaze sonrasında 200 kişiye virüs bulaştırdı
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci, eşinin vefatının ardından köylülerin evinde misafir ettiği kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığını, 200’e yakın kişinin hastalığa yakalandığını belirtti.
Profesör uyardı: Karadeniz’le ilgili önlem alınmazsa tüm ülke için risk olabilir
Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vaka sayılarının yüksek seyrettiği bölgede komşu illerin de bu durumdan etkilendiğini belirterek uyardı: Önlem alınmazsa ülkemizin diğer bölgelerine de yayılabilir.
Ziraat batık kredilere ödeme kolaylığı getiriyor
Ziraat Bankası, kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin 2020 sonu itibariyle takip hesaplarına intikal etmiş kredilere ödeme kolaylığı imkanı getireceğini açıkladı.
CHP’li vekil: Zafer Havalimanı’nda kamunun kaybı yaklaşık 7 milyon avro
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Zafer Havalimanı’nda 2020 yılında kamunun kaybının yaklaşık 7 milyon avro olduğunu ve bu yılın ocak ayı döviz kuruyla bu bedelin ödendiğini söyledi.