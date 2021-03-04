Tunca Bengin: SP’nin durumu muhtemel kararsız oylar açısından anlam ifade ediyor

Evet, şu anki 50 artı birlik yeni sistemde de yüzde 1, hatta 0.5’lik oy potansiyelleri de çok kritik önemde ve buna dönük hesaplar da yapılıyor ama SP’nin durumu hem AKP hem de CHP açısından bunun ötesinde bir anlam ifade ediyor. Özellikle de psikolojik etkisi ve son seçimler ya da anketlerde öngörülen oy oranından ziyade bulunduğu tarafa getirmesi muhtemel kararsız veya tarafsız görünen muhafazakâr oylar açısından. O nedenle de hangi tarafta kalırsa kim ne kazanır ya da kaybeder gibisinden öngörüler de havada uçuşuyor.

Tunca Bengin’in yazısı