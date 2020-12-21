Tunca Bengin: Siyasi etik, politikacılarımızın önlerine gelince kulak arkası yaptığı konuların başında

Hafta sonu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un siyasette etik kuralların belirlenmesi amacıyla ocak ayında etik turuna çıkacağı haberleri vardı. Yani yeni yılın başında Parlamento, siyaset dünyası eski, bildik milletvekillerinin hediye, tayin, torpil, kamu kurumlarıyla ilişkileri gibi konuları içeren siyasette etik tartışmalarıyla yine hareketlenecek. Bildik diyoruz çünkü sözü edilen konuya ilişkin yasa tasarıları, taslaklar bugüne dek defalarca gündeme geldi. TBMM çatısı altındaki hararetli tartışmaların ardından da komisyon çalışmaları ya rafa kaldırıldı ya da yasa tasarıları kadük oldu. Hem de ta Hüsamettin Cindoruk’un TBMM Başkanlığı(1991-95) döneminden bu yana.

Yani bu hikâye 30 yıldır konuşuluyor, hatta bazı dönemlerde parlamentodaki tüm siyasi partilerin grup başkanları altına imza koymuş olmasına rağmen çıkmıyor. Bir başka deyişle siyasi etik ve siyasetin finansmanı yasaları, politikacılarımızın sıklıkla sözünü ettiği ama önlerine gelince de kulak arkası yaptığı konuların başında geliyor. Çünkü milletin vekilleri neler yapıp yapamayacaklarının bir kurala bağlanmasını ve partilere akan paraların sorgulanmasını istiyor görünüp “olmaz” diyorlar. Dolayısıyla tamam bu kez çıkıyor, çıkacak demek hayli zor.

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Tunca Bengin’in yazısı